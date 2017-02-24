PUBBLICATI I REDDITI DELLA GIUNTA
IL PIÙ “RICCO” È L'ASSESSORE BORZI'
A cura di Redazione
24 febbraio 2017 01:05
Sono stati resi noti, nel rispetto della legge sulla “trasparenza”, approvata dal Garante della Privacy, sul sito del comune i redditi personali del sindaco Prof. Mauro Mangano e della sua giunta
I redditi della Giunta comunale: (in ordine decrescente):
BORZI 123.062 (lordi)
PALUMBO 93.118 (lordi)
MANGANO 62.535 (lordi)
CAMPISANO 32.218 (lordi)
MESSINA 9.433 (lordi)
GALATA' NON DISPONIBILE (non pubblicato ad oggi)