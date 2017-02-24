95047

PUBBLICATI I REDDITI DELLA GIUNTA

IL PIÙ “RICCO” È L'ASSESSORE BORZI'

A cura di Redazione Redazione
24 febbraio 2017 01:05
PUBBLICATI I REDDITI DELLA GIUNTA -
News
Sono stati resi noti, nel rispetto della legge sulla “trasparenza”, approvata dal Garante della Privacy, sul sito del comune i redditi personali del sindaco Prof. Mauro Mangano e della sua giunta

I redditi della Giunta comunale: (in ordine decrescente):

BORZI 123.062 (lordi)

PALUMBO 93.118 (lordi)

MANGANO 62.535 (lordi)

CAMPISANO 32.218 (lordi)

MESSINA 9.433 (lordi)

GALATA' NON DISPONIBILE (non pubblicato ad oggi)

QUI I REDDITI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

