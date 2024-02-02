Una breve cerimonia di saluto al Comando locale ha sancito l’entrata in servizio di quattordici nuovi agenti di Polizia municipale al Comune di Misterbianco.Presenti stamane il sindaco Marco Corsaro e...

Presenti stamane il sindaco Marco Corsaro e la giunta comunale, il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, alcuni consiglieri, il comandante della Polizia municipale Saverio Virgilio, il vicecomandante Santina Caffo, il responsabile Risorse Umane Angelo Siragusa e la commissione di valutazione.

Dodici donne e due uomini fra i nuovi agenti: in sette si erano aggiudicati uno dei concorsi banditi negli scorsi mesi, mentre gli altri sette hanno ottenuto l’incarico grazie allo sblocco di nuove posizioni e allo scorrimento della graduatoria voluto dall’Amministrazione comunale.

“Il rafforzamento del Corpo di Polizia locale – ha affermato il sindaco Corsaro – è uno degli storici risultati raggiunti dalla nostra campagna di assunzioni avviata a Misterbianco. Stiamo ricostruendo dalle fondamenta un Comune che, da anni, è in cronica carenza di personale. Malgrado ciò, abbiamo già incrementato il controllo del territorio e fatto il possibile con lo sforzo dei nostri vigili, a cui va il nostro ringraziamento. I quattordici nuovi assunti, dopo un periodo di affiancamento e rodaggio, daranno man forte alla squadra dei tutori dell’ordine a Misterbianco, facendosi carico delle aspettative dei cittadini di maggiore sicurezza e controllo del territorio. Cresce nettamente anche la percentuale di agenti donna, un bel segnale nella direzione delle pari opportunità per tutti. Avere un Corpo di Polizia locale più forte e presente – conclude il sindaco di Misterbianco – rappresenta uno dei migliori deterrenti verso microcriminalità e scarso rispetto delle regole”.

“I cittadini – aggiunge l’assessore al ramo Salvo Foti – ci chiedono più sicurezza e grazie alle nuove assunzioni potremo garantire meglio i servizi a Misterbianco, assicurare un controllo più capillare del territorio e dare maggiore vicinanza alle necessità quotidiane”.