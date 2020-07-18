QUATTRO NUOVI CASI IN SICILIA, ANCORA IN AUMENTO I CONTAGI IN ITALIA

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale nella nost...

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.140 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali.

Tre dei quattro nuovi casi sono stati rinvenuti in un ospedale di Messina ma non sono dei residenti della città dello Stretto e provengono, rispettivamente, dalle province di Catania, Agrigento ad Enna (e sono stati conteggiati dal Ministero rispettivamente nel luogo di appartenenza e non a Messina) , mentre un quarto positivo è stato scoperto a Siracusa.

Sono 14 in tutto le persone ricoverate mentre 148 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 1942 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 247.379 quelli totali.

In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono stati registrati altri 249 positivi (ieri erano 233) per un totale di 244.216. Sono 14 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore e il numero totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale così a 35.042. In tutto i guariti sono 196.806 (+323). Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attualmente positivi che ora sono 12.368. I ricoverati con sintomi sono 757. In terapia intensiva si trovano ancora 50 pazienti, lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare 11.561 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 244.216.