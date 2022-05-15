QUESTA NOTTE L'ECLISSI TOTALE. OCCHI PUNTATI AL CIELO, L'INIZIO È PREVISTO PER LE 3:32

Mancano poche ore a un imperdibile evento astronomico: l’eclissi totale di Luna. Come spiega l'Unione astrofili italiani l'eclissi totale sarà visibile solo parzialmente in Italia poco prima dell’alba...

Mancano poche ore a un imperdibile evento astronomico: l’eclissi totale di Luna. Come spiega l'Unione astrofili italiani l'eclissi totale sarà visibile solo parzialmente in Italia poco prima dell’alba di domani, lunedì 16 maggio.

Un’eclisse di Luna è un fenomeno abbastanza frequente: si verifica mediamente ogni 6 mesi. Non sempre però in una determinata zona del globo terrestre è visibile. L’ultima eclisse totale di Luna visibile in Italia ed Europa è stata quella del 9 gennaio 2001. Le altre sono state visibili in altre parti del globo terrestre.

Quest’anno si verificheranno due eclissi totali di Luna, entrambe visibili dall’Italia: oltre a quella di domani, un'altra si verificherà la notte del 9 novembre prossimo. La Luna, entrando nel cono d’ombra della terra, si oscura. A causa della rifrazione dell’atmosfera terrestre, il cono d’ombra non è completamente scuro ma è leggermente illuminato di rosso. Pertanto la Luna, entrando nel cono d’ombra diventerà rossa.

Purtroppo questa volta "le condizioni per osservare questo importante fenomeno celeste che riguarda il nostro satellite naturale non saranno totalmente ideali, infatti il massimo dell’eclisse avverrà alle 6:11, mentre la Luna tramonterà mediamente in Italia alle 05:53", spiegano dallUai.

I momenti principali dell’eclisse di domani 16 maggio sono i seguenti:

- inizio dell’eclisse totale: ore 5:14

- fase centrale: ore 5:40

- fine dell’eclisse totale: ore 6:07

- fine dell’eclisse parziale: ore 7:18

Per le osservazioni e le riprese del fenomeno celeste in ogni caso non sono richieste particolari attrezzature complesse, ma sarà sufficiente una buona macchina fotografica, installata anche su un piccolo telescopio.

Per consentire al pubblico di godere al meglio di questo spettacolo e per gettare le basi per un’osservazione astronomica più consapevole, l'Uai organizza – con la collaborazione di EduINAF (Istituto nazionale di Astrofisica) – la speciale diretta web 'Aspettando l’eclissi di Luna'. L’appuntamento è alle 21:00 di oggi sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Uai.

La fase di picco dell’eclissi totale di Luna si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino.