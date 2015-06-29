"Questo bel cucciolo è stato abbandonato: chi può adottarlo?"

Le segnalazioni dei lettori

95047.it "Ieri sera ho trovato questo cucciolo abbandonato. Stanotte gli abbiamo dato riparo a casa del mio ragazzo però abbiamo entrambi un cane a casa e non possiamo assolutamente tenerlo a lungo. Vorrei chiedere il vostro aiuto per trovargli una famiglia che gli vorrà bene.

È maschio una futura taglia media, 15/20 kg simil pastore tedesco ha circa un mese e mezzo, mangia già da solo e sembra gli piacciano i croccantini. È molto buono e stanotte non ha pianto. Oggi l'abbiamo portato dal veterinario e l'abbiamo svermato e messo l'antiparassitario, il cucciolo sembra in ottima salute! Per qualunque info contattate il mio ragazzo Andrea (3458091716).

Ci troviamo a Paternò.

Grazie"