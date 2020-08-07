RADDUSA, PADRE E FIGLIO TROVATI CON DROGA NEGLI SLIP

I Carabinieri della Stazione di Raddusa hanno denunciato un 52enne ed un 16enne del posto, padre e figlio, perché ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacenti.I militari aveva...

I Carabinieri della Stazione di Raddusa hanno denunciato un 52enne ed un 16enne del posto, padre e figlio, perché ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacenti.

I militari avevano drizzato le orecchie su quelle mezze parole ascoltate in paese in merito ad una recente e strana disponibilità di droga e quindi, svolta una breve ma proficua attività info investigativa, hanno individuato i due restringendo il cerchio dei loro sospettati.

In effetti il comportamento di padre e figlio aveva ingenerato più di un sospetto nei militari, i quali avevano tra l’altro constatato che in più d’una occasione, sfidando la canicola, erano soliti rientrare in paese in auto nel pomeriggio.

Per dirimere ogni dubbio hanno pertanto provveduto così a controllare la Fiat Punto dei due, bloccandola lungo la S.P. 114 in località Contrada Calderone e notando, sin da subito, lo stress emotivo del figlio che in ogni modo cercava con lo sguardo di comunicare con il padre.

La perquisizione effettuata ha consentito di rinvenire due involucri occultati all’interno degli slip di ognuno e, in particolare, uno contenente 5 grammi di cocaina addosso al padre, l’altro con 12 grammi di marijuana invece al figlio.

Quest’ultimo, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 185 euro, tutti in banconote di piccolo taglio.