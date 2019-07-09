RAGALNA: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE NEI PRESSI DEL CIMITERO
A cura di Redazione
09 luglio 2019 21:34
Giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.
Sterpaglie in fiamme, nella serata di oggi, sulla strada provinciale 160 che collega Ragalna con Nicolosi nei pressi del cimitero comunale.
A prendere fuoco, sterpaglie e vegetazione varia.
Allertati i Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo, in una giornata di decine e decine di interventi per incendi analoghi nelle zone del nostro comprensorio.
