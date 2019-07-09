95047

RAGALNA: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE NEI PRESSI DEL CIMITERO

Giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.Sterpaglie in fiamme, nella serata di oggi, sulla strada provinciale 160 ch...

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2019 21:34
RAGALNA: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE NEI PRESSI DEL CIMITERO -
Dintorni
Condividi

Giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.

Sterpaglie in fiamme, nella serata di oggi, sulla strada provinciale 160 che collega Ragalna con Nicolosi nei pressi del cimitero comunale.

A prendere fuoco, sterpaglie e vegetazione varia.

Allertati i Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo, in una giornata di decine e decine di  interventi per incendi analoghi nelle zone del nostro comprensorio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047