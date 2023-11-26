RAGALNA. IN SCOOTER PER ADESCARE CLIENTI, LA DROGA A CASA: ARRESTATO 29 ENNE

Tutto è partito da un controllo dei militari mentre il ragazzo viaggiava a bordo del proprio scooter lungo le vie di Ragalna.La “gazzella” ha notato lo stato di “agitazione” del giovane che, in sella...

La “gazzella” ha notato lo stato di “agitazione” del giovane che, in sella al motorino, tentava di sfuggire al controllo e, perciò, ha deciso di fermarlo e perquisirlo.

Nonostante la perquisizione del giovane e del mezzo non avesse fornito risultati, i militari hanno deciso di recarsi a casa del ragazzo, un 29enne incensurato del luogo, che abitava proprio là vicino.

Nella sua abitazione, una casa terrana, i Carabinieri hanno trovato, nel cassetto del comodino della sua camera da letto, un bilancino di precisione.

Nell’armadio della stessa stanza, invece, il giovane pusher aveva nascosto la droga, marijuana già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 70 grammi e banconote di vario taglio, per 230 euro complessivi. Inoltre, una bustina di stupefacente del peso di 3 grammi è stata trovata anche in un posacenere del soggiorno.

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, mentre la droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.