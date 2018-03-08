RAGUSA: La Polizia sequestra 330 kg di marijuana

La Polizia ha sequestrato a Ragusa 330 chilogrammi di marijuana nascosti in un'intercapedine realizzata nel vano di carico di un camion che trasportava cassette per ortaggi vuote.Il valore commerciale...

Il valore commerciale della sostanza stupefacente, il cui 'nascondiglio' è stato scoperto da un agente che a ottobre del 2017 aveva partecipato all'operazione che aveva portato al sequestro di altri 300 kg della stessa droga, è stimato in oltre 3milioni di euro.

La squadra mobile ha arrestato i due corrieri: Massimo Battaglia, di 39 anni, e Carmelo Incardona, di 53.

Nell'abitazione di uno dei la polizia ha trovato un fucile che era stato rubato pochi mesi fa. I due non hanno fornito alcuna spiegazione restando in assoluto silenzio. La marijuana, ipotizza la squadra mobile, aveva come probabile destinazione Malta.

I due corrieri sono stati condotti in carcere.