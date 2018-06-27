RAMACCA: Ai domiciliari per inosservanza obblighi misura preventiva
A cura di Redazione
27 giugno 2018 13:23
I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 50enne Giuseppe OGLIALORO del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale del riesame di Catania.
Il provvedimento, confermato dai giudici della suprema Corte di Cassazione, è diretta conseguenza dell’arresto in flagranza del reo, operato il 26 marzo 2017 dai militari di Castel di Iudica, che gli contestarono la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.