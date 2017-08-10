95047

RAMACCA: PIANTONATO IN OSPEDALE UN 24ENNE CHE INGOIA PARTE DI COCAINA PRIMA DI ESSERE ARRESTATO

10 agosto 2017 13:11
Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 24enne, di Ramacca, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La notte scorsa, i militari, a conclusione di una veloce attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio  nel centro di Ramacca, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del giovane, il quale prima dell’ingresso dei Carabinieri ha tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente ingoiandole. Nell’appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 54 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, la somma in contanti di 1005 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, ed un bilancino di precisione.

Il 24enne qualche istante dopo l’arresto,  a seguito dell’ingestione della droga, ha accusato un forte malore venendo trasportato all’ospedale  “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone dove è stato ricoverato in osservazione ed è attualmente piantonato.

