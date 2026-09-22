Randazzo–Capo d’Orlando, chiude di notte il ponte sull’Alcantara: stop al traffico fino al 10 ottobre

RANDAZZO – Cambia temporaneamente la viabilità sulla SS 116 Randazzo–Capo d’Orlando, dove sarà disposta la chiusura notturna del tratto in corrispondenza del ponte sull’Alcantara.

Il provvedimento è stato disposto in esecuzione dell’Ordinanza ANAS n. 363/2026/CT e riguarda il tratto compreso tra il km 0+250 e il km 0+350.

La strada sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni e per tutti i veicoli dal 21 settembre al 10 ottobre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo.

La chiusura non sarà effettuata nei giorni festivi.

Durante le ore interessate dal provvedimento, gli automobilisti dovranno seguire il percorso alternativo indicato nell’ordinanza ANAS.

Si raccomanda quindi agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e di considerare la chiusura notturna nella pianificazione degli spostamenti tra Randazzo e Capo d’Orlando.