RANDAZZO: POSITIVO AL COVID NON RISPETTA LA QUARANTENA, DENUNCIATO

A causa dell’impennata dei contagi che hanno raggiunto livelli preoccupanti, dallo scorso 19 ottobre il comune di Randazzo (CT) è zona rossa, così come sancito dall’ordinanza del Presidente della Regi...

A causa dell’impennata dei contagi che hanno raggiunto livelli preoccupanti, dallo scorso 19 ottobre il comune di Randazzo (CT) è zona rossa, così come sancito dall’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia.

A vigilare sul rispetto della quarantena i Carabinieri della locale Compagnia i quali, oltre a sorvegliare i varchi d’acceso alla cittadina, vigilano in modo dinamico l’interno del paese.

Proprio oggi pomeriggio, una delle pattuglie impegnate a far osservare il lockdown sorprendeva in via Sangrigoli un 32enne del posto che, munito di monopattino elettrico, aveva raggiunto un fondo agricolo, non di sua proprietà, all’interno del quale stava bruciando delle sterpaglie.

Da ulteriori accertamenti i militari hanno scoperto che l’uomo era risultato positivo al covid-19 e pertanto posto in isolamento domiciliare obbligatorio.

Per tali ragioni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, delitti colposi contro la salute pubblica e violazione della norma sancita dall’art. 260 del T.U.L.S.