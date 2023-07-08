RANDAZZO. SCONTRO AUTO SCOOTER, MUORE 22ENNE

Un giovane 22enne di Randazzo, ha perso la vita ieri pomeriggio poco dopo le 15,30, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Bonaventura, a due passi dalla caserma dei carabinieri. Il decess...

Il decesso del giovane Cristian Valenti, è avvenuto poco dopo uno scontro con una Fiat 500 guidata da un Randazzese che andava verso il centro, mentre il giovane, a bordo di uno scooter T Max, andava verso la periferia. Ignota la dinamica dello scontro, costato la vita al ragazzo.

Sul posto l’ambulanza del 118 di Randazzo che ha provato inutilmente a rianimare il ragazzo. Sul posto era arrivato anche l’elicottero del 118 del Cannizzaro, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto i carabinieri, giunti immediatamente dalla loro caserma, la polizia stradale e la polizia locale. Indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dello scontro, con i veicoli posti sotto sequestro. La salma è stata invece riconsegnata alla famiglia per le esequie.

Diversi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Cristian Valenti. “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale in nome di tutta la città di Randazzo esprimono profondo cordoglio alla famiglia del giovane Cristian Valenti, di appena ventidue anni, deceduto oggi in un tragico incidente stradale. In segno di lutto ho disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e dei festeggiamenti previsti fino a domenica”, si legge in un post del sindaco Francesco Sgroi.

Anche la chiesa di San Nicola mostra vicinanza alla famiglia della vittima dell’ultimo tragico incidente di Randazzo, l’ennesima tragedia sulle strade siciliane. “Ci uniamo al dolore della famiglia Valenti per la tragica scomparsa del giovane Cristian, scomparso oggi durante un tragico incidente stradale. Affidiamo Cristian al buon Dio affinché lo accolga nella Santa Gerusalemme del cielo, e preghiamo per la famiglia affinché trovi la forza in questo momento di grande prova e di grande dolore”.