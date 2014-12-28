Rapinato bar in via Balatelle
A cura di Anthony Distefano
28 dicembre 2014 10:17
95047.it Rapina ai danni di un bar in via Balatelle: è accaduto nel pomeriggio dello scorso venerdì 26 dicembre. In tre col volto travisato ed armati di pistola hanno portato via alcune centinaia di euro. Sul fatto, indagano i carabinieri.