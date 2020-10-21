I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 35enne adranita Luigi RESTIVO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Lanciano.Destinat...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 35enne adranita Luigi RESTIVO, in

RAPINATORE RICERCATO DA AGOSTO: TROVATO A CASA DEL SUOCERO E ARRESTATO

esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Lanciano.Destinatario del provvedimento restrittivo, emesso in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e truffa (commessi nel 2011 a Paterno e Lanciano (CH), per i quali è stato condannato dai giudici ad anni 2 e mesi 1 di reclusione, dallo scorso 18 agosto si era reso irreperibile.I carabinieri, al termine di una mirata attività info-investigativa, sono riusciti ad individuarlo ed ammanettarlo, mentre questi si trovava all’interno dell’abitazione del padre della convivente a Misterbianco.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.