RECUPERATI DUE CADAVERI, CONTINUANO RICERCHE IN MARE PER TERZO DISPERSO
AGGIORNAMENTO ore 16,30
I Vigili del Fuoco hanno appena portato a termine le operazioni di recupero della vettura Fiat Panda, travolta dal mare, con tre giovani a bordo, nella serata di ieri sul molo di Santa Maria la Scala ad Acireale (CT).
Le delicate operazioni di recupero sono state condotte dal Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania con l'ausilio di un'autogru e di personale delle parteze terrestri dei Vigili del Fuoco, per il sollevamento della vettura ed il suo posizionamento sulla banchina.
Sul posto, come assistenza e sicurezza, era presente anche un gommone dei sommozzatori dell'Arma dei Carabinieri.
È stato trovato anche il secondo corpo senza vita dei dispersi, al largo di Santa Maria la Scala, la frazione marinara di Acireale dove ieri un'auto, che sostava sul molo, è stata trascinata in acqua.
Si tratterebbe di Margherita Quattrocchi, la 21enne, che ieri si trovava a bordo di una Fiat Punto sul molo del piccolo borgo, mentre il mare era molto mosso. In mattinata un altro cadavere era stato avvistato da un elicottero della guardia costiera.
I corpi sono stati rintracciati nello specchio d'acqua antistante la zona di Santa Maria delle Grazie.
I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato anche la macchina all'imboccatura del porticciolo. All'interno della vettura non ci sono corpi
Continuano, le ricerche del terzo giovane in cui sono impegnati i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori, la sezione navale e il nucleo del sistema avanzato di pilotaggio remoto con l'ausilio dei droni, oltre al personale di terra del distaccamento di Acireale per il supporto logistico.