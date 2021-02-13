RESTAURO DELLA TAVOLA RAFFIGURANTE LA “MADONNA DELL'ITRIA” DI SOFONISBA ANGUISSOLA, VERRÀ’ ORA ESPOSTO A MILANO.

A nome della Comunità Parrocchiale di S. Maria dell'Alto di Paternò, comunico che il 9 febbraio 2021 si sono finalmente conclusi i lavori di restauro del prezioso dipinto su tavola raffigurante la “Ma...

A nome della Comunità Parrocchiale di S. Maria dell'Alto di Paternò, comunico che il 9 febbraio 2021 si sono finalmente conclusi i lavori di restauro del prezioso dipinto su tavola raffigurante la “Madonna dell'Itria”, opera dell'insigne pittrice cremonese Sofonisba Anguissola, che fino a pochi mesi fa è stato custodito nella Chiesa dell'ex Monastero della SS. Annunziata.

I lavori hanno avuto inizio il 10 agosto 2020 e si sono svolti presso il Museo Civico Ala Ponzone di Cremona che, con la collaborazione della Galleria di Palazzo Reale di Milano, ha interamente finanziato i lavori di restauro. Il restauro è stato curato dal Prof. Domenico Cretti sotto la direzione dell'Arch. Antonio Caruso, la supervisione del Prof. Mario Marubbi e la sorveglianza delle funzionarie della Soprintendenza di Catania Dott.ssa Roberta Carchiolo e Dott.ssa Carmela di Blasi.

A partire dal 2 marzo e fino al 25 luglio 2021 il dipinto sarà in mostra presso la Galleria di Palazzo Reale a Milano nella importante mostra-evento “Le Signore dell'Arte – Storie di donne tra '500 e '600”.

Al termine della mostra milanese, la tavola tornerà a Cremona, dove sarà protagonista di un'altra importante mostra, che si svilupperà attorno alla figura di Sofonisba Anguissola e riguarderà in particolar modo la sua permanenza in Sicilia.

La tavola della Madonna dell'Itria ritornerà finalmente in Sicilia nel giugno del 2022 e sarà collocata nella nuova cappella che questa parrocchia ha in programma di realizzare una volta ottenuti i fondi necessari.

Desidero ringraziare in particolar modo il Dott. Alfio Nicotra, che dopo aver riscoperto questa preziosa opera d'arte nel lontano 1995 attribuendola alla mano di Sofonisba Anguissola, ha continuato a prestare la sua attività perché questa tavola fosse conosciuta, valorizzata e, oggi, finalmente restaurata. Ringrazio la Soprintendenza di Catania e l'Ufficio diocesano per i Beni Culturali per l'importante supporto amministrativo e, quindi, la Commissione parrocchiale Cultura ed Eventi per l'indispensabile e prezioso contributo, affinché questo progetto potesse andare in porto nel migliore dei modi. Invito, quindi, le SS.LL. alla conferenza stampa che si terrà il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 16:00 presso la Chiesa dell'ex Monastero della SS. Annunziata sita in Piazza Indipendenza a Paternò, dove, alla presenza del sindaco Dott. Antonino Naso, verranno comunicate ulteriori informazioni e delucidazioni sui lavori di restauro del dipinto e sugli eventi che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi.

Il Prevosto Parroco

P. Salvatore Patanè