RIAPRE SALA PARTO DEL POLICLINICO DI CATANIA

È stata riaperta la sala parto del Policlinico di Catania, che era stata chiusa il 6 ottobre scorso dopo che 12 operatori sanitari erano risultati positivi al Covid-19.“Attestata la negatività ai tamp...

È stata riaperta la sala parto del Policlinico di Catania, che era stata chiusa il 6 ottobre scorso dopo che 12 operatori sanitari erano risultati positivi al Covid-19.

“Attestata la negatività ai tamponi effettuati ai dipendenti coinvolti – afferma Calogero Coniglio, segretario regionale della Fsi-Usae – con grande soddisfazione annunciamo che la sala parto del Policlinico riapre. Stamattina la direzione generale ci ha comunicato che è stata disposta la riattivazione. La struttura che serve un’area metropolitana come la città di Catania è garanzia di sanità per un numero importante di utenti”.

“La Fsi-Usae è orgogliosa del contributo che ha saputo dare e continua a dare in questa grave emergenza sanitaria. Ma – aggiunge – il vero ringraziamento sentito va ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che lavora in prima linea. Siamo lieti per la celere riattivazione, i cittadini non hanno avuto disagi, la continuità assistenziale è stata garantita nel reparto di Ostetricia e ginecologia della stessa azienda”.