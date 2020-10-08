I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Angelo PAGANO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze...

RIPOSTO. NASCONDEVA L’EROINA SOTTO LA MASCHERINA CHIRURGICA: ARRESTATO

L’attività info investigativa che indicava il soggetto come presunto pusher in continuo movimento, ieri sera ha trovato conferma grazie al pedinamento eseguito dai militari fino in via Amalfi a Riposto, luogo in cui i militari hanno deciso di fermare la Kia Picanto condotta dall’uomo.Disorientato dal controllo dei carabinieri, l’uomo ha mostrato un eccessivo nervosismo giustificato dal semplice fatto che dietro la mascherina chirurgica, indossata in maniera corretta, occultava un involucro contenente circa 23 grammi di eroina, nonché una dose termosaldata della medesima sostanza stupefacente.La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.