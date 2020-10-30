RIPOSTO: SPAZIENTITO DALLA FILA, SPARA AL CENTRO COMMERCIALE, FERITO UN COMMERCIANTE

Un commerciante del centro commerciale Conforama di Riposto è stato ferito da quattro colpi di pistola da un 19enne che aveva litigato con un commesso di un negozio di telefonia. Lo sparatore è stato...

Un commerciante del centro commerciale Conforama di Riposto è stato ferito da quattro colpi di pistola da un 19enne che aveva litigato con un commesso di un negozio di telefonia. Lo sparatore è stato bloccato da carabinieri della compagnia di Riposto. La vittima è ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne, in compagnia del padre, si sarebbe stancato di aspettare fuori dal negozio di telefonia e avrebbe litigato con una commessa. In difesa della giovane sarebbe arrivato un suo collega, che è stato colpito dal 19enne con un pugno al volto. Stesso trattamento il giovane avrebbe riservato a un commerciante di un altro negozio, intervenuto per porre fine alla lite, che è fidanzato con la commessa. Il 19enne sarebbe uscito dal centro commerciale, ma poco dopo sarebbe ritornato armato con una pistola 7,65 e sparando cinque colpi contro il commerciante. Quattro sono andati a segno, colpendo l'uomo agli arti e all'addome. (ANSA).