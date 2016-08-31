“Risse e auto a tutta velocità: la situazione qui si è fatta insostenibile”

La denuncia alla nostra redazione di alcuni residenti di via Canonico Renna

95047.it La denuncia è dei residenti stessi che hanno “allertato” la nostra redazione: “Qui la notte, ormai, accade di tutto. Diverbi che scoppiano in risse; insulti; musica ad altissimo volume. L’altra notte qualcuno ha uscito fuori anche un coltello: ovviamente, abbiamo chiamato i carabinieri”. Siamo in via Canonico Renna all’altezza della piazza della Villetta. E, a sentire buona parte dei residenti la situazione è degenerata da qualche settimana in coincidenza con il periodo estivo.

A peggiorare le cose anche scooter e automobili che scorrazzerebbero a velocità inaudita: “Vere e proprie gare sulla strada a notte fonda. Un pericolo per tutti”.