RITIRO LOTTI MEDICINALE BIOGERMIN

La Società Union Health Srl, con propria nota del 3 maggio 2016, ha comunicato di aver disposto il ritiro volontario, su tutto il territorio nazionale, dei lotti di seguito riportati, della specialità...

04 maggio 2016 21:40
La Società Union Health Srl, con propria nota del 3 maggio 2016, ha comunicato di aver disposto il ritiro volontario, su tutto il territorio nazionale, dei lotti di seguito riportati, della specialità medicinale BIOGERMIN nelle seguenti confezioni:

BIOGERMIN*OS 10FL2MILIARDI/5ML – AIC 035796010 lotti nn:
40104 – 40105 – 40106 - 40107 – 40112 – 40113 – 40114 – 40115 – 40117 – 40118 – 40119 – 40120 – 40121 – 40122 - 40124 – 40125 – 40126 – 40127 – 40128 – 40129 – 40130 – 40131 – 40132 – 40134 – 40139 tutti con scadenza 31/7/2016;

BIOGERMIN*OS 20FL2MILIARDI/5ML – AIC 035796022 lotti nn:
40211 – 40212 – 40213 – 40214 – 40215 – 40216 – 40217 – 40218 – 40219 – 40220 – 40223 – 40224 tutti con scadenza 30/11/2016
40234 – 40235 – 40236 – 40237 – 40238 – 40240 tutti con scadenza 31/12/2016.

Tale ritiro si è reso necessario in quanto, da verifiche interne, detti lotti risultano non conformi, avendo rilevato un difetto nel condizionamento primario.

