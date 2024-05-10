RITROVATA A GIARRE E STA BENE DENISE LA RAGAZZA SCOMPARSA DA TAORMINA

I Carabinieri hanno trovato Denise, una ragazza di 17 anni, scomparsa il 2 maggio dalla sua casa nella frazione di Trappitello a Taormina. Era in una casa di campagna nella zona di Giarre.La madre ave...

I Carabinieri hanno trovato Denise, una ragazza di 17 anni, scomparsa il 2 maggio dalla sua casa nella frazione di Trappitello a Taormina. Era in una casa di campagna nella zona di Giarre.

La madre aveva denunciato la scomparsa della figlia ai Carabinieri di Taormina il giorno successivo alla scomparsa. Denise era uscita di casa la sera del 2 maggio con il suo cagnolino, senza fare ritorno.

Il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato immediatamente attivato dalla Prefettura, coinvolgendo i Carabinieri della Compagnia di Taormina e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia", oltre a diverse forze di polizia, Vigili del Fuoco con unità cinofile, droni e altre strumentazioni tecniche. Anche volontari e associazioni di protezione civile hanno partecipato alle ricerche.

Attraverso accertamenti investigativi e l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a individuare la posizione della ragazza, rintracciata in una casa di campagna nella zona di Giarre.

Denise sta bene e la sua scomparsa è stata volontaria. Durante la sua assenza, ha soggiornato nella casa di campagna senza comunicare con la famiglia. Ora, è stata ritrovata e riunita alla sua famiglia.