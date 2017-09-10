RITROVATO A CATANIA IL GIOVANE DI PALAZZOLO ACREIDE, CHE AVEVA FATTO PERDERE LE PROPRIE TRACCE
È sano e salvo il ragazzo che aveva fatto perdere le proprie tracce oltre un giorno fa da Palazzolo Acreide.Stamattina un utente che aveva letto la segnalazione sui social, lo ha fermato a Catania vic...
A cura di Redazione
10 settembre 2017 12:58
È sano e salvo il ragazzo che aveva fatto perdere le proprie tracce oltre un giorno fa da Palazzolo Acreide.
Stamattina un utente che aveva letto la segnalazione sui social, lo ha fermato a Catania vicino la redazione del giornale “La Sicilia”. Il ragazzo è stato poi raggiunto dai genitori ed è ritornato a casa. La condivisione aveva raggiunto numerosi utenti che avevano condiviso l’angoscia dei genitori.
RITROVATO A CATANIA IL GIOVANE DI PALAZZOLO ACREIDE, CHE AVEVA FATTO PERDERE LE PROPRIE TRACCE