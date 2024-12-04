ROCHE LANCIA UN AVVISO DI SICUREZZA URGENTE E RITIRA LE CARTUCCE ACCU-CHEK SPIRIT DA 3,15 ML

Roche Diabetes Care ha recentemente affrontato un problema relativo alle cartucce Accu-Chek Spirit da 3,15 ml utilizzate nei microinfusori per insulina. A seguito di una valutazione approfondita, è em...

Roche Diabetes Care ha recentemente affrontato un problema relativo alle cartucce Accu-Chek Spirit da 3,15 ml utilizzate nei microinfusori per insulina. A seguito di una valutazione approfondita, è emersa una potenziale causa di perdita legata al processo di produzione delle cartucce. Di seguito, un riepilogo delle azioni intraprese e delle indicazioni per gli utilizzatori.

Azioni correttive adottate da Roche Diabetes Care

Collaborazione con il fornitore terzo: Roche Diabetes Care ha lavorato in stretta collaborazione con il fornitore per identificare il problema e implementare miglioramenti tecnici al processo produttivo. Sospensione della fornitura: La distribuzione delle cartucce potenzialmente interessate è stata sospesa volontariamente fino alla risoluzione del problema. Sostituzione del materiale: Non appena saranno disponibili le cartucce sostitutive, previste per la fine di gennaio 2025, Roche provvederà a sostituire tutte le unità interessate.

Indicazioni per le persone con diabete

Gli utilizzatori delle cartucce Accu-Chek Spirit da 3,15 ml devono controllare la data di produzione. Se le cartucce sono state prodotte tra il 1° marzo 2024 e il 31 ottobre 2024, si consiglia di:

Interrompere immediatamente l’uso delle cartucce appartenenti al lotto indicato e conservarle fino a nuove indicazioni.

delle cartucce appartenenti al lotto indicato e conservarle fino a nuove indicazioni. Consultare il proprio medico o team sanitario per adottare una terapia alternativa, qualora non si disponga di cartucce prodotte prima del 1° marzo 2024.

o team sanitario per adottare una terapia alternativa, qualora non si disponga di cartucce prodotte prima del 1° marzo 2024. Contattare il servizio di assistenza clienti di Roche Diabetes Care Italy al numero 800 089300 per ulteriori informazioni o supporto. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Comunicazione e supporto

La problematica è stata notificata alle autorità competenti, ai distributori e agli operatori sanitari. Roche Diabetes Care si scusa per gli eventuali disagi arrecati e assicura il massimo impegno nel risolvere il problema.

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, gli utilizzatori possono contattare il numero 800 089300, sempre disponibile.