ROMA, CARABINIERE UCCISO A COLTELLATE IN CENTRO: CACCIA A DUE NORDAFRICANI
Sette coltellate per guadagnare la fuga. Sette coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni.E' successo poco dopo le 3, quando un...
Sette coltellate per guadagnare la fuga. Sette coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni.
E' successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un presunto "cavallo di ritorno" di una borsa, rubata poco prima da due nordafricani.
Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il carabiniere colpendolo sette volte, una al cuore.
Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione.
Si cercano ora i due nordafricani, alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera, l'altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati.
Sul posto la sezione rilievi del reparto operativo e la prima squadra del nucleo radiomobile che riceverà il cambio da squadra montante della prima sezione.