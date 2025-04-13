ROVIGO, AUTO CONTRO UN PALO DELLA LUCE: MUORE AGENTE PENITENZIARIO SICILIANO DI 27 ANNI, GRAVE IL COLLEGA, ANCHE LUI SICILIANO

Una notte drammatica lungo la Statale 16, nel comune di Occhiobello, dove un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane agente di polizia penitenziaria siciliano, in servizio al ca...

Una notte drammatica lungo la Statale 16, nel comune di Occhiobello, dove un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane agente di polizia penitenziaria siciliano, in servizio al carcere di Rovigo. Grave il collega che viaggiava con lui.

Erano circa le 3.20 del mattino di sabato 12 aprile quando l’auto su cui viaggiavano due giovani agenti ha perso il controllo, salendo sul cordolo della rotatoria e finendo contro una torre-faro. La vettura si è ribaltata, terminando la propria corsa con il tetto contro il palo. L’impatto è stato violentissimo, causando lo schiacciamento dell’abitacolo.

A bordo si trovavano due poliziotti penitenziari di 27 e 23 anni. Per il conducente, Fabio Lanteri, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Originario della Sicilia, Lanteri aveva compiuto 27 anni a gennaio e da poco era stato assegnato alla casa circondariale di Rovigo, il suo primo incarico dopo aver completato la formazione.

Gravemente ferito il collega C. B., 23 anni, anche lui siciliano e arrivato a Rovigo nell’agosto 2023, dopo aver terminato il corso nella scuola penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT). Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona (Ferrara), dove si trova ricoverato in condizioni serie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e le forze dell’ordine, che stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Un’intera comunità, quella penitenziaria e non solo, è ora sotto shock per la perdita di un giovane che aveva appena iniziato il proprio cammino al servizio dello Stato.