Rubano cavi di rame e ferro: ai domiciliari due paternesi

Si tratta di un 46enne e di una 32enne: è accaduto a Misterbianco. Denunciate anche due persone

95047.it I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un 46enne ed una 32enne, di Paternò, per furto aggravato in concorso e denunciato per lo stesso motivo un 32enne ed una 36enne.

Nella tarda serata di ieri, una pattuglia dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare reati predatori in genere, ha sorpreso i primi due all’interno di uno stabilimento di una impresa edile in Corso Karl Marx intenti a rubare dei cavi di rame e del materiale elettrico e ferroso, mentre gli altri due, denunciati, sono stati bloccati all’esterno del capannone. La refurtiva è stata restituita al responsabile della ditta.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.