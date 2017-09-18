SAGRA DEL PISTACCHIO 2017 - IL PROGRAMMA

All’interno del Palazzo Platamone di Catania, alla presenza di numerosi ospiti e autorità, è stata presentata la 28’ edizione della manifestazione che si svolgerà dal 22 al 24 settembre e poi dal 29...

All’interno del Palazzo Platamone di Catania, alla presenza di numerosi ospiti e autorità, è stata presentata la 28’ edizione della manifestazione che si svolgerà dal 22 al 24 settembre e poi dal 29 settembre al primo di ottobre

22 Settembre 2017 – Venerdì

Ore 18.00 Inaugurazione Expo/Sagra del Pistacchio, Taglio del nastro – Viale Catania

Ore 18.00 Apertura stands, diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 18.00 Complesso bandistico musicale “S. Biagio Città di Bronte” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra

Ore 18.00 Sbandieratori e Majorettes “Rione Panzera” di Motta S. Anastasia – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Rosario

Ore 18.00 Mostra di pittura a cura dei pittori: C. Lefter, E. Ersu, V. Martini e N. Pascu (dal 22 settembre al 1 ottobre) – Circolo di Cultura

Ore 18.00 “Nonni in festa” – Circolo Anziani

Ore 20.00 Serata “Arte e divertimento” a cura dell’Accademia Balletto Siciliano

in collaborazione con Tom e Jerry Animazione – Piazza Rosario

Ore 21.00 Gruppo musicale “ Fate Fool” – Piazza Enrico Cimbali

23 Settembre 2017 – Sabato

Ore 9.00 “Escursioni in bici e Trekking”. Raduno ciclistico MTB e Trekking per escursione su percorso guidato in territorio nebroideo e degustazione di prodotti tipici locali. Promosso dall’’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo all’interno del Progetto “Le vie dei Castelli dell’Etna” – Castello Nelson

Ore 10.00 Apertura stands, diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 11.00 Gruppo Folk “Associazione Tradizioni Popolari Trinacria” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Rosario

Ore 12.00 Laboratorio di Show Cooking, “L’arancino al pistacchio” a cura del pasticciere Alfredo Allia del Bar Crystal – Piazza Spedalieri

Ore 17.00 Gruppo Folk “Associazione Tradizioni Popolari Trinacria” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Rosario

Ore 18.00 Diretta Tele Radio Ciclope – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Laboratorio del gusto “Tre consistenze di Pistacchio Verde di Bronte presidio Slow Food” a cura di Slow Food Sicilia, realizzato dall’’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Progetto territorio del vino e del gusto – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Spettacolo di animazione a cura di Boom Animazione – Piazza Piave

Ore 19.00 Gruppo musicale “Mommo Show” – Parco Urbano

Ore 19.30 “Pupi e Pupari” a cura della Marionetteria F.lli Napoli, promosso dall’Assessorato Regionale Turismo, Spettacolo e Sport – Piazza Enrico Cimbali

Ore 21.00 Spettacolo musicale “ Best of Risuoni” offerto dal CAD Sociale Bronte. Conduce Ruggero Sardo – Piazza V. Castiglione

Ore 23.00 Pistacchio dance a cura della Smile Animazione – Piazza Rosario

24 Settembre 2017 – Domenica

Ore 10.00 Apertura Stands, diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 10.00 Spettacolo di animazione a cura di Madagascar – Piazza Rosario

Ore 10.00 Raduno ed esposizione auto del Sicilia Smart Club – Parco Primavera di Viale Cav. V. Veneto

Ore 10.00 Sfilata di Carretti Siciliani – Lungo le vie dell’Expo/Sagra

Ore 12.00 Laboratorio di Show Cooking a cura dello Chef Bartolomeo Torrisi, I.P.S.S. E.O.A. Giarre – Piazza Spedalieri

Ore 12.30 Laboratorio di Show Cooking a cura dell’Azienda “Bacco” – Piazza Spedalieri

Ore 17.00 Tamburi di Buccheri – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione Piazza Cimbali, Piazza Rosario

Ore 17.00 Animazione per bambini “Green Fest” a cura dell’Associazione Culturale Party Planner – Piazza Piave

Ore 18.00 Diretta Tele Radio Ciclope – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Laboratorio di Show Cooking – Piazza Spedalieri

Ore 19.00 Gruppo musicale “Mommo Show” – Parco Urbano

Ore 19.00 Spettacoli di giocoleria “Mr. Sardella” e danza Acrobatica aerea “Buenarire” – Piazza Rosario

Ore 21.30 Spettacolo musicale “ Best of Risuoni” offerto dal CAD Sociale Bronte. Conduce Ruggero Sardo – Piazza V. Castiglione

29 Settembre 2017 – Venerdì

“La Scuola all’Expo/Sagra del Pistacchio”

Ore 10.00 Apertura stands, diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 11.00 Saluti del Sindaco e spettacolo di animazione a cura di Smile Animazione – Piazza Castiglione

Ore 12.00 “Sulla bocca di tutti “ il gelato al pistacchio offerto a tutti i piccoli ospiti – Piazza Castiglione

Ore 18.00 Diretta Tele Radio Ciclope – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 “Ci fai o ci sei?” Conversazione sull’arte di Giuseppina Radice

a cura del Centro Culturale Nicola Spedalieri – Pinacoteca Nunzio Sciavarello

Ore 19.00 Balli di gruppo a cura della scuola di danza Domus Dance – Piazza Rosario

Ore 19.30 Esibizione musicale: Giorgia Cacciagurerra, Ilenia Falco, Paola Cardile e Sabrina Russo – Piazza Piave

Ore 20.00 Spettacolo e animazione Country a cura “Sicania West Country Line Dance Academy” – Piazza Rosario

Ore 21.00 Gruppo musicale “Stile Italiano” – Piazza Enrico Cimbali

Ore 23.00 Pistacchio Dance a cura di Smile Animazione – Piazza Rosario

30 Settembre 2017 – Sabato

Ore 9.00 “Escursioni in bici e Trekking”. Raduno ciclistico MTB e Trekking per escursione su percorso guidato in territorio nebroideo e degustazione di prodotti tipici locali. Promosso dall’’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo all’interno del Progetto “Le vie dei Castelli dell’Etna” – Castello Nelson

Ore 9.00 Gara di tiro con carabina ad aria compressa – Parco Primavera, Viale Cav. V. Veneto

Ore 10.00 Apertura Stands, diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 11.00 Gruppo Folkloristico Siciliano “Triskelion” – Luogo le vie dell’Expo/Sagra

Ore 12.00 Laboratorio di Show Cooking – Piazza Spedalieri

Ore 15.00 “Dog Show” manifestazione cinofila – Cortile Scuola Media Statale L. Castiglione

Ore 17.00 Gruppo folkloristico “ Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Rosario

Ore 17.00 Convegno “Il Pistacchio nel mondo”, organizzato dalla Proloco Bronte e promosso dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo – Teatro Comunale

Ore 18.00 Diretta Tele Radio Ciclope – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Laboratorio di Show Cooking a cura degli Chef Moreno Emmi e Rosario Cantarella – I.P.S.S.E.O.A Giarre – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Spettacolo di danza e karate a cura della Palestra Fitness Planet – Piazza Rosario

Ore 19.30 Gruppo musicale “Mommo Show” e Music Show Style a cura di Animation Style – Parco Urbano

Ore 19.30 Gruppo musicale “I Ka La Mè” – Piazza Piave

Ore 20.00 Spettacolo di animazione (giocoleria, acrobatica, giochi di fuoco) “Batarnù” – Piazza Rosario

Ore 21.00 Gruppo musicale “Manu & The Sobers” – Piazza On. Saitta

Ore 21.30 “I Beddi” musicanti di Sicilia – Piazza Enrico Cimbali

01 Ottobre 2017 – Domenica

Ore 9.30 Convegno “Buono E’ legale. Le proposte della UIL” organizzato da : UIL, UILPENSIONATI, UILA, ADOC.

Intervengono: Carmelo Barbagallo, Stefano Mantegazza, Romano Bellissima, Roberto Tascini, Graziano Calanna, Giuseppe Castiglione, Claudio Barone, Nino Marino, Nino Toscano, Enza Meli, Domenico Amich – Teatro Comunale

Ore 9.30 Gara di tiro con carabina ad aria compressa – Parco Primavera Viale Cav. V. Veneto

Ore 9.30 Concorso di estemporanea di pittura “Pennellate di autunno” organizzato dalla Fidapa Sezione di Bronte – I.I.S.S. Ven. Capizzi/Liceo Classico

Ore 10.00 Apertura Stands e diretta Tele Radio Ciclope – Corso Umberto

Ore 10.00 “I Concorso Nazionale del Pistacchio di Bronte D.O.P. nelle sue varianti” a cura dell’Associazione Italiana Gelatieri – Piazza Spedalieri

Ore 10.00 “V trofeo del Pistacchio” a cura dell’Associazione Bronte Model – Zona Artigianale

Ore 11.00 Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna, Sezione Belpasso – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Rosario, Piazza Cimbali e Piazza Spedalieri

Ore 12.00 Laboratorio di Show Cooking a cura dello Chef Gianluca Barbagallo del Ristorante F.lli Mazzurco – Piazza Spedalieri

Ore 15.30 Giochi e animazione a cura dei Salesiani del Collegio Maria – Piazza Rosario

Ore 17.00 Diretta Tele Radio Ciclope – Piazza Spedalieri

Ore 17. 00 Premiazione Estemporanea di Pittura “Pennellate di autunno” a cura Fidapa Sezione di Bronte – I.I.S.S. Ven. Capizzi – Liceo Classico

Ore 17. 30 Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna, Sezione Belpasso, Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione Piazza V. Castiglione, Piazza Spedialieri

Ore 18.00 Laboratorio di Show Cooking a cura degli Chef Giuseppe Munforte del Ristorante Veneziano e Marco Cannizzaro del Ristorante KM. 0 – Piazza Spedalieri

Ore 18.00 Esibizione del Centro Professionale danza Koreos – Piazza Rosario

Ore 18.00 Musical “L’Asino del convento. Sia per l’amor di Dio” (replica ore 20.30) – Chiesa Frati Cappuccini

Ore 18.00 Degustazione torta al Pistacchio, offerta dal Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP e realizzata dall’Associazione CONPAIT – Piazza V. Castiglione

Ore 19.00 Spettacolo di bolle di sapone – Piazza Piave

Ore 19.00 Gruppo musicale “Mommo Show” e Music Show Style a cura di Animation Style – Parco Urbano

Ore 19.30 Spettacolo musicale “Animo Khar African Ngwele e Fire Show” – Piazza Rosario

Ore 20.00 Premiazione “I Concorso Nazionale del Pistacchio di Bronte D.O.P. nelle sue varianti” – Piazza Spedalieri

Ore 21.00 “Tinto Brass Street Band in concerto” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra ed esibizione in Piazza Enrico Cimbali, Piazza Spedalieri