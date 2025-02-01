SALERNO, CAMION PERDE CARICO DI ECOBALLE, TRAVOLTI ALCUNI CICLISTI: UN MORTO E UN FERITO

Un ciclista 49enne ha perso la vita a Salerno in seguito ad un tragico incidente avvenuto questa mattina in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi.Secondo una pri...

Un ciclista 49enne ha perso la vita a Salerno in seguito ad un tragico incidente avvenuto questa mattina in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi.

Secondo una prima ricostruzione, un camion in transito ha perso parte del carico di ecoballe che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta.

Immediato l'arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Polizia Municipale.

I caschi rossi sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c'è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno.

Al momento la strada è chiusa al transito in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.