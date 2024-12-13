SALESIANI DI SICILIA. IL PATERNESE DON DOMENICO SARANITI NUOVO ISPETTORE PER IL PROSSIMO SESSENNIO

Don Domenico Saraniti è il nuovo ispettore dei Salesiani di Sicilia per il sessennio 2025-2031. La notizia è stata resa nota ieri da don Stefano Martoglio, Vicario del Rettor Maggiore, durante l’ultim...

Don Domenico Saraniti è il nuovo ispettore dei Salesiani di Sicilia per il sessennio 2025-2031. La notizia è stata resa nota ieri da don Stefano Martoglio, Vicario del Rettor Maggiore, durante l’ultima sessione plenaria del Consiglio Generale prima del Capitolo Generale della Congregazione Salesiana.

Fino ad oggi direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo, don Domenico Saraniti è originario di Paternò, dove è nato il 14 dicembre 1979 ed è cresciuto presso l’oratorio di Cesarò, dove operano le Figlie di Maria Ausiliatrice.

Dopo gli studi superiori al Liceo Classico “Capizzi” di Bronte, l’8 settembre 1999 entra in noviziato e vive l’anno di preparazione alla prima professione a Pinerolo – Monteoliveto, professa a Torino Valdocco l’8 settembre 2000.

A Roma frequenta gli studi filosofici a San Tarcisio e i corsi dell’Università Pontificia Salesiana di Roma dal 2000 al 2002. Svolge il tirocinio a Palermo presso l’Istituto Gesù Adolescente dal 2002 al 2004.

Studia teologia a Messina presso l’Istituto Teologico San Tommaso dal 2004 al 2007 e viene ordinato presbitero a Patti, il 10 maggio 2008, per imposizione delle mani di Mons. Ignazio Zambito, Vescovo di Patti.

Ha conseguito la Laurea in Pedagogia all’Università degli Studi di Palermo e quella in Filosofia all’Università Roma Tre. Dal 28 aprile 2018 ad oggi ricopre la carica di Consigliere Ispettoriale. Delegato dei Salesiani Cooperatori del centro di Palermo – Ranchibile.

Don Domenico Saraniti, che succede a don Giovanni D’Andrea, inizierà il servizio da Ispettore il 25 gennaio del prossimo anno e prenderà parte al Capitolo Generale che si svolgerà a Torino Valdocco dal 16 febbraio al 12 aprile 2025.

(foto: don D. Saraniti)