SAMUELE PARODI, 11 ANNI: IL GIOVANE ESPERTO SICILIANO CHE IERI HA STUPITO CARLO CONTI A SANREMO

Samuele Parodi è una vera e propria enciclopedia vivente del Festival di Sanremo. Originario di Zafferana Etnea, il giovanissimo appassionato conosce a memoria tutte le canzoni della storia del Festival, riuscendo a datarle e ad associarle ai loro interpreti con una precisione sorprendente. Figlio dell’attrice siciliana Marica Coco, Samuele ha solo 11 anni ma una passione sconfinata per la kermesse canora più amata d'Italia.

Ieri sera, giovedì 13 febbraio, il suo sogno è diventato realtà: grazie a Carlo Conti, ha avuto l’opportunità di salire sul palco del Teatro Ariston, dimostrando davanti a milioni di spettatori le sue straordinarie conoscenze.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha deciso di invitarlo dopo aver visto la sua richiesta lanciata al Tg1. Nel servizio, Samuele aveva già lasciato tutti a bocca aperta con la sua incredibile preparazione sulla storia della manifestazione, e ieri sera non è stato da meno: davanti al pubblico sanremese, ha elencato senza esitazione date, nomi di conduttori e vincitori, confermando il suo talento unico.

Ma non si è fermato qui. Con una sicurezza e una disinvoltura degne di un professionista, Samuele ha persino presentato il cantante in gara Massimo Ranieri, lasciando tutti senza parole. Così a suo agio nelle vesti di conduttore, ha impressionato lo stesso Conti, che divertito ha esclamato: "Una cosa è certa: ho trovato il conduttore del prossimo anno!"

Un momento magico per Samuele, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua passione e il suo straordinario talento. Chissà, magari questo sarà solo il primo passo verso un futuro brillante nel mondo dello spettacolo.