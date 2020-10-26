SAN GIOVANNI LA PUNTA, BAR IGNORAVA I DIVIETI ANTI COVID CHIUSO PER CINQUE GIORNI

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, nel corso dei servizi perlustrativi finalizzati a garantire l’esecuzione delle disposizioni in tema di contrasto alla diffusione epidemica da cor...

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, nel corso dei servizi perlustrativi finalizzati a garantire l’esecuzione delle disposizioni in tema di contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, hanno proceduto al controllo di un bar sito su quella via Magellano.

In particolare i militari hanno riscontrato che alle ore 00.35 veniva esercitato il servizio di ristorazione e somministrazione di bevande agli avventori all’interno dell’esercizio commerciale, ciò nonostante il divieto imponga la chiusura alle ore 23:00.

A seguito di ciò i militari hanno proceduto ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti del titolare al quale, inoltre, è stata anche notificata la chiusura dell’attività per 5 giorni.