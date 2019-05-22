SAN GIOVANNI LA PUNTA: IN CARCERE PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO
A cura di Redazione
22 maggio 2019 16:33
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 42enne Agatino AMATO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, già condannato per furto aggravato, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1, mesi 8 e giorni 29 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.