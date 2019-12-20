SAN GIOVANNI LA PUNTA: INSEGUITI E BLOCCATI CON UNA CARICO DI MERCE TRAFUGATA DA UN FURGONE, IN MANETTE TRE CATANESI

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza i catanesi Samuele COCUZZA di anni 24, Giuseppe D’EMANUELE di anni 52 e Giovanni SCAVONE di anni 38, poiché ritenu...

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza i catanesi Samuele COCUZZA di anni 24, Giuseppe D’EMANUELE di anni 52 e Giovanni SCAVONE di anni 38, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Lo hanno sicuramente seguito in auto, fino a quando il povero corriere della SDA si è dovuto fermare all’interno del centro commerciale “I Portali”, luogo in cui doveva effettuare delle consegne.

Appena lo hanno visto allontanare dal mezzo, i malviventi, con una rapidità degna dei migliori film d’azione, hanno accostato la loro Citroen Picasso al furgone e forzandone il portellone hanno trafugato 7 colli contenenti merce varia.

Appena terminato il raid, i tre sono risaliti in auto fuggendo in direzione di Catania.

La provvidenziale segnalazione fatta ai carabinieri da un addetto alla sicurezza, che sui monitor della video sorveglianza aveva notato le fasi del furto, ha consentito a due pattuglie della Stazione di San Giovanni La Punta, capeggiate dal comandante, di porsi all’inseguimento dei ladri bloccati ed ammanettati dopo qualche chilometro in via Cristoforo Colombo.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al corriere.

Il giudice, in sede di udienza per direttissima, ha convalidato gli arresti e disposto: il carcere per il 52enne (recluso a Piazza Lanza) e gli arresti domiciliari per i complici.