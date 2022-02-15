SAN MICHELE DI GANZARIA. BUCAVONO LE GOMME DELLE AUTO PARCHEGGIATE , DENUNCIATI TRE RAGAZZINI

I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria hanno denunciato tre minori del posto, tutti infra quattordicenni, gravemente indiziati di danneggiamento.Nel corso della sera del 19 gennaio sc...

I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria hanno denunciato tre minori del posto, tutti infra quattordicenni, gravemente indiziati di danneggiamento.

Nel corso della sera del 19 gennaio scorso, i proprietari di ben sei autovetture si erano rivolti ai militari della locale Stazione per denunciare il danneggiamento, mediante uno strumento da punta e taglio, delle gomme delle loro autovetture posteggiate nel centro cittadino.

Nel paese la voce si era immediatamente sparsa e l’attività investigativa dei Carabinieri per risalire agli autori era stata immediatamente attivata, rivolgendo particolare attenzione all’ascolto di testimoni e, soprattutto, alla disamina di molti filmati ricavati dalle registrazioni di diversi sistemi di videosorveglianza.

In particolare, i militari hanno incentrato la loro attenzione sui tre giovanissimi, uno dei quali utilizzava un hoverboard, i quali, muovendosi simultaneamente, avrebbero scelto a caso le autovetture da danneggiare, salvo poi allontanarsi come se nulla fosse per evitare di destare sospetti nei passanti.

Fondamentale per l’individuazione dei tre minori è stato il loro riconoscimento visivo da parte dei militari, nonché l’identificazione di uno di essi proprio mentre transitava in una via del centro a bordo del suo hoverboard, con i medesimi abiti indossati nel raid.

Proprio quest’ultimo tra l’altro, evidenziando non comuni doti di equilibrista, è stato filmato mentre riusciva contemporaneamente a squarciare le gomme delle autovetture e a muoversi a bordo del monopattino elettrico.