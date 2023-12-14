95047

SANREMO 2024: ECCO I 27 CANTANTI ANNUNCIATI

Sanremo 2024 si avvicina e il direttore artistico Amadeus ha svelato chi saranno i 27 cantanti in gara sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 a febbraio. Un'edizione che, ha detto lo stesso Amadeus, aveva...

14 dicembre 2023
Sanremo 2024 si avvicina e il direttore artistico Amadeus ha svelato chi saranno i 27 cantanti in gara sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 a febbraio.

Un’edizione che, ha detto lo stesso Amadeus, aveva raccolto un numero record i candidature: oltre 400.

Ai big si aggiungeranno i tre artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre.

Ecco la lista dei cantanti in gara annunciati da Amadeus:

  • Fiorella Mannoia
  • Geolier
  • Dargen D’Amico
  • Emma
  • Fred De Palma
  • Angelina Mango
  • La Sad
  • Diodato
  • Il Tre
  • Renga e Nek
  • Sangiovanni
  • Alfa
  • Il Volo
  • Alessandra Amoroso
  • Gazzelle
  • Negramaro
  • Irama
  • Rose Villain
  • Mahmood
  • Loredana Bertè
  • The Kolors
  • Big Mama
  • Ghali
  • Annalisa
  • Mr Rain
  • Maninni
  • Ricchi e Poveri

