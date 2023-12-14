SANREMO 2024: ECCO I 27 CANTANTI ANNUNCIATI
A cura di Redazione
14 dicembre 2023 15:45
Sanremo 2024 si avvicina e il direttore artistico Amadeus ha svelato chi saranno i 27 cantanti in gara sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 a febbraio.
Un’edizione che, ha detto lo stesso Amadeus, aveva raccolto un numero record i candidature: oltre 400.
Ai big si aggiungeranno i tre artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre.
Ecco la lista dei cantanti in gara annunciati da Amadeus:
- Fiorella Mannoia
- Geolier
- Dargen D’Amico
- Emma
- Fred De Palma
- Angelina Mango
- La Sad
- Diodato
- Il Tre
- Renga e Nek
- Sangiovanni
- Alfa
- Il Volo
- Alessandra Amoroso
- Gazzelle
- Negramaro
- Irama
- Rose Villain
- Mahmood
- Loredana Bertè
- The Kolors
- Big Mama
- Ghali
- Annalisa
- Mr Rain
- Maninni
- Ricchi e Poveri