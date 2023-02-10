SANREMO, MATTEO BASSETTI CONTRO BLANCO: «SPETTACOLO SCHIFOSO. FATEGLI FARE UN TEST TOSSICOLOGICO»
10 febbraio 2023 10:47
"Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico.
Ottimo spot: antimodello per i giovani". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta su Facebook l'esibizione di Blanco che si è infuriato per problemi tecnici mentre cantava e ha distrutto le rose sul palco dell'Ariston.