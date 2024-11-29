SANTA BARBARA 2024: PATERNÒ SI PREPARA A CELEBRARE LA SUA AMATA PATRONA, ALL'INTERNO IL PROGRAMMA COMPLETO

Anche quest’anno Paternò onorerà la sua Santa Patrona Barbara: l’edizione 2024 di questa festa permetterà ai paternesi, che aspettano come ogni anno di poter rivivere questi giorni di devozione, di po...

Anche quest’anno Paternò onorerà la sua Santa Patrona Barbara: l’edizione 2024 di questa festa permetterà ai paternesi, che aspettano come ogni anno di poter rivivere questi giorni di devozione, di potersi riscoprire comunità nel nome della fede e delle tradizioni.

Una città intera attenderà con trepidazione il momento della svelata dell’amata Patrona, i solenni festeggiamenti, le processioni ed i momenti di svago che caratterizzano questa festa che riesce ad emozionare tutti.

Tante istantanee dinanzi ai nostri occhi: di festa, di colori, di preghiera, di allegria, tutte unite da un unico filo conduttore: il legame che la nostra città ha con la sua Santa Patrona.

Consueti gli appuntamenti di giorno 3 dicembre, vigilia della festa, con l’omaggio da parte dei Vigili del Fuoco di una corona di fiori all’immagine della Santa posta sulla facciata della chiesa.

Alle 19,30 la Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo dell’insigne Collegiata S. M. dell’Alto, del clero secolare e regolare del XII Vicariato, delle Associazioni cattoliche , delle Confraternite. e la sera, con la cosiddetta “entrata dei cantanti”, con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie di Paternò e le antiche cantate delle corporazioni cittadine “Mulinari” e “Muratori” da parte dei fedeli, accompagnati dal corpo bandistico “Città di Paternò”.

Nelle giornate del 4 e del 5, il clou della festa, migliaia di devoti si riverseranno nelle strade per rendere omaggio alla loro amata Santa anche per il consueto appuntamento (4 Dicembre, ore 12,30) dell’ingresso trionfale del Fercolo in Piazza Vittorio Veneto dove sarà eseguito un grandioso spettacolo pirotecnico.

Giorno 5 , il solenne pontificale presieduto da S.E. Rev. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla città.

Lo stesso giorno, alle 21,30, spettacolo piromusicale dopo l’ingresso del Fercolo e dei cerei a Piazza Indipendenza.

Ai consueti appuntamenti liturgici segnaliamo quest’anno numerose attività culturali:

la mostra iconografica e l’esposizione di oggetti devozionali a cura del circolo cittadino S.Barbara V.M.

Sabato 30 Novembre, ore 9,30 , Chiesa di S.Barbara: Premio Idria (Pro Loco )

30 Novembre/11 Dicembre : La mostra “Santa Barbara ieri, oggi e sempre” organizzata dal Comune di Paternò in collaborazione con la Pro Loco (Palazzo Alessi, Castello, S. Francesco alla Collina).

30 Novembre/8 Dicembre: La mostra di architettura sacra “Le fabbriche del divino” a cura della Fondazione dell’ordine degli Architetti di Catania e del Parco Archeologico di Catania ( Castello Normanno).

1 Dicembre Il mercatino dell’artigianato (Piazza della Concordia, Domenica) e “Di festa in fiera”

Domenica 1 Dicembre proiezione Video Mapping , a cura di Elisa Nieli;

Martedì 3 Dicembre : Entrata dei cantanti

Mercoledì 4 Dicembre : Coro lirico Siciliano, Piazza Indipendenza , ore 19,00.

Il sindaco Nino Naso: “Ogni anno dedichiamo tante energie all’organizzazione di una festa che rende omaggio alla nostra Santa Patrona Barbara. La risposta più bella sarà vedere i numerosissimi visitatori e i nostri concittadini riempire le piazze dimostrando devozione e gioia verso la nostra Santa.

Abbiamo coniugato l’aspetto religioso della festa, che per noi resta la priorità, con quello culturale, che servirà anche a dare un po’ di respiro ai nostri esercizi commerciali, oltre a consentire ai cittadini di vivere momenti di allegria e convivialità.

Per l’impeccabile organizzazione ringrazio tutti coloro che si sono spesi, accanto all’amministrazione, per rendere la festa ancora più bella: il Comitato dei festeggiamenti, guidato da Gaetano Amato, la Chiesa tutta, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale. Un ringraziamento doveroso alla Regione Siciliana che non ha fatto mancare il suo prezioso contributo”.