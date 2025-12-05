Santa Barbara 2025, 5 dicembre: programma completo e percorso della processione con tutte le vie

La Giornata della Devozione Cittadina rappresenta uno dei momenti più intensi e sentiti della festa di Santa Barbara, un appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare. Anche quest...

La Giornata della Devozione Cittadina rappresenta uno dei momenti più intensi e sentiti della festa di Santa Barbara, un appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare. Anche quest’anno Paternò si prepara a vivere un 5 dicembre ricco di emozioni, tra celebrazioni solenni, processioni suggestive e momenti di profonda spiritualità.

Ore 08,00

Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 08,30

S. Messa nella chiesa di S. Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa Patrona.

Ore 11,00

Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo dell’insigne Collegiata S. M. dell’Alto, del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla nostra città.

Ore 17,00

Uscita dell’artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l’ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati.

La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi, Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio, F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.

Ore 21,30

Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà uno spettacolo piromusicale.

La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.

Ore 17,30/18,30/19,30

SS. Messe.

Ore 23,30

Solenne ingresso del Fercolo in P.zza S. Barbara, spettacolo pirotecnico al Castello Normanno e rientro del Fercolo nella propria chiesa, inno di lode alla santa Patrona, benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta.