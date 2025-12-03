Santa Barbara 2025: emozionante omaggio dei Vigili del Fuoco a Paternò . Le foto

Grande partecipazione oggi a Paternò per le celebrazioni della festività di Santa Barbara, patrona della città e dei Vigili del Fuoco. Una giornata intensa di fede, tradizione e momenti istituzionali,...

Grande partecipazione oggi a Paternò per le celebrazioni della festività di Santa Barbara, patrona della città e dei Vigili del Fuoco. Una giornata intensa di fede, tradizione e momenti istituzionali, che ha visto la presenza di numerose autorità civili, militari e religiose.

A rendere omaggio alla Santa Patrona anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, Ing. Felice Iracà, presente insieme ai rappresentanti del corpo locale e a tanti fedeli che hanno affollato il centro storico per assistere ai riti e alle cerimonie.

Tra i momenti più partecipati, la messa solenne, gli omaggi floreali e i tradizionali cortei che, come ogni anno, hanno accompagnato la festa più sentita dalla comunità paternese.

Una giornata ricca di emozioni e perfetta da raccontare attraverso scatti e immagini che immortalano la forte devozione verso Santa Barbara.