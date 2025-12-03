Santa Barbara 2025, il grande giorno: guida completa a orari, percorso e celebrazioni del 4 dicembre a Paternò

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE – SOLENNITÀ DI SANTA BARBARAOre 07,30Recita della coroncina di lode alla santa Patrona e solenne svelata del venerato Simulacro di S. Barbara.Ore 08,00S. Messa solenne presieduta da...

Ore 07,30

Recita della coroncina di lode alla santa Patrona e solenne svelata del venerato Simulacro di S. Barbara.

Ore 08,00

S. Messa solenne presieduta dal parroco-rettore, con la partecipazione dei portatori del Fercolo, durante la quale saranno benedette le cappe votive.

Ore 10,00

Solenne uscita del Simulacro e delle Reliquie di S. Barbara tra il suono delle campane, sparo di fuochi d’artificio e strisce multicolori. Seguirà l’esecuzione di una delle cantate.

Messaggio del parroco alla cittadinanza e omaggio floreale da parte dei commisari alla santa Patrona.

L’argenteo Fercolo, preceduto dai cerei, avanzerà solennemente per le vie: S. Caterina, P.zza A. Diaz, sino alla chiesa dell’Idria dove sarà celebrata la S. Messa. La processione procederà per le vie Gaudio e G. Verga.

Ore 10,30

S. Messa solenne.

Ore 12,30

Trionfale ingresso del Fercolo in P.zza Vittorio Veneto, dove sarà eseguito un grandioso spettacolo pirotecnico.

Il fercolo sosterà nella chiesa di S. Antonio Abate.

Ore 17,00

Uscita della santa Patrona dalla chiesa di S. Abate. La processione percorrerà le vie:

P.zza V. Veneto, Roma, P.zza Indipendenza, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, G. B. Nicolosi, P.zza Carlo Alberto.

Accoglienza del fercolo da parte della comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco e spettacolo pirotecnico.

Quindi la processione proseguirà per le vie:

Circumvallazione, Trieste.

Storico passaggio innanzi alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in occasione del giubileo parrocchiale nel 60º anniversario dell’erezione canonica della Parrocchia e benedizione con le sacre reliquie.

Quindi la processione proseguirà per le vie:

Asmara, Fiume, Circumvallazione, P.zza Purgatorio, sosta del fercolo presso la parrocchia Cristo Re ove sarà impartita la benedizione con le sacre Reliquie, quindi per le vie

Circumvallazione, Fallica, Carso, sosta P.zza Villetta, Can. Renna, Messina

Giungerà nella chiesa di S. Biagio dove verrà impartita la benedizione con le Reliquie.

La processione proseguirà per:

P.zza Tricolore, via Estonia, Sardegna, L. Rizzo, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza.

Ore 17,30 / 19,00 / 20,30

S. Messe nella chiesa di S. Barbara.

Ore 23,30

In P.zza S. Barbara spettacolo pirotecnico. Rientro del fercolo e reposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella cameretta..