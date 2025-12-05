Santa Barbara 2025, l’omelia dell’Arcivescovo Renna: duro monito dopo lo scioglimento del Comune

Paternò, 5 dicembre 2025 – In occasione della Solennità di Santa Barbara, Patrona di Paternò, questa mattina la Parrocchia di Santa Barbara ha ospitato la celebrazione solenne presieduta dall’Arcivesc...

Paternò, 5 dicembre 2025 – In occasione della Solennità di Santa Barbara, Patrona di Paternò, questa mattina la Parrocchia di Santa Barbara ha ospitato la celebrazione solenne presieduta dall’Arcivescovo Luigi Renna, davanti a una chiesa gremita di fedeli.

L’omelia, particolarmente intensa e sentita, ha assunto un valore ancora più profondo alla luce degli eventi che hanno segnato la città nelle ultime settimane. A soli quindici giorni dallo scioglimento del Comune di Paternò per mafia, avvenuto il 20 novembre 2025, l’Arcivescovo Renna ha pronunciato un duro e chiaro monito, richiamando la comunità alla responsabilità, alla legalità e a un rinnovato impegno morale.

Le sue parole, cariche di forza spirituale ma anche di forte richiamo civile, hanno toccato i presenti, ricordando come la fede non possa essere disgiunta da una testimonianza autentica di verità, giustizia e coerenza.

Nonostante la qualità del video non sia ottimale, abbiamo deciso di renderlo comunque disponibile per permettere a tutti – soprattutto a chi non ha potuto partecipare – di ascoltare integralmente l’intervento dell’Arcivescovo.

Ecco il video dell’omelia completa del 5 dicembre 2025:

Un momento di profonda devozione e riflessione che, in un periodo delicato per la città, assume un significato ancora più forte.