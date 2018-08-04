SANTA LUCIA DEL MELA: PASTORE 34ENNE MUORE SCHIACCIATO DA UN MASSO

E' stato investito da un pesante macigno mentre stava potando un albero in un terreno di sua proprietà, nelle campagne di Santa Lucia del Mela.

E' stata questa la tragica fine del 34enne Salvatore Liarosa, morto sul colpo nel pomeriggio di ieri: il corpo è stato scoperto da un amico che ha vanamente allertato i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Il cadavere dell'uomo è stato liberato solo dopo ore di lavoro; sembra che la tragedia sia stata favorita dalla caduta di un pesante tronco che avrebbe provocato il sommovimento del masso.

(ANSA)