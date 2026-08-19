Santa Maria di Licodia, Carabinieri recuperano tre veicoli rubati: restituiti ai proprietari

Rientra nella strategia di contrasto all’illegalità diffusa il dispositivo messo in campo dai Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò.

In stretta sinergia con la Centrale Operativa di Paternò, nelle ore pomeridiane, i militari hanno pattugliato le zone di maggiore interesse operativo e di aggregazione, controllando automobilisti e motociclisti per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante le attività sono state identificate 34 persone e controllati 16 veicoli, due le violazioni al C.d.S. contestate che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo di 5.497 euro e la sottoposizione a fermo amministrativo di un veicolo.

I militari dell’Arma hanno anche eseguito perquisizioni personali trovando un uomo in possesso di modiche quantità di stupefacente, motivo per cui lo hanno segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania mentre la droga è stata sequestrata.

Pattugliando una zona periferica, i Carabinieri hanno anche rinvenuto e successivamente restituito ai legittimi proprietari 3 veicoli risultati oggetti di furto.