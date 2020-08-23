SANTA TECLA, PAURA PER UN INCENDIO DIVAMPATO SUL TETTO DI UNA VILLETTA

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, ha distrutto il tetto di un'abitazione, in Via Ariazzi nella frazione marinara di Santa Tecla, ad Acireale (CT).Le fiamme divampate, poco prima dell...

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, ha distrutto il tetto di un'abitazione, in Via Ariazzi nella frazione marinara di Santa Tecla, ad Acireale (CT).

Le fiamme divampate, poco prima delle 15,00, hanno distrutto la copertura della villetta, sulla quale erano tra l'altro presenti pannelli fotovoltaici.

Non facile l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Acireale ed anche da Catania con ulteriori squadre e mezzi di supporto (autobotti e autoscala), per via delle dimensioni ridotte della strada che non hanno consentito l'accesso a tutti i mezzi di soccorso.

Ciononostante, i vigili del fuoco intervenuti, sono riusciti a domare le fiamme e limitare i danni dell'incendio alla sola copertura dell'abitazione.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

Non risultano, persone ferite o intossicate dal fumo.