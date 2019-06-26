SARA LEONARDI IN CONCERTO "CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC".

Domani sera ore 20.00 presso la tenda postazione mobile della Chiesa Apostolica di Catania sita al corso indipendenza a Catania vicino scuola "Gemmellaro "si esibirà la cantautrice gospel, nota in tut...

Domani sera ore 20.00 presso la tenda postazione mobile della Chiesa Apostolica di Catania sita al corso indipendenza a Catania vicino scuola "Gemmellaro "si esibirà la cantautrice gospel, nota in tutta la nazione " Sara Leonardi ", la quale presenterà i suoi brani musicali con temi relativi all'Amore di GESÙ, alla gioia e alla speranza.

Si trascorreranno ore di musica e di festa con battiti di mani e danze, servite a colorare di Speranza questa Città di Catania, con lo scopo di lanciare un sano messaggio di GESÙ per togliere i giovani e meno giovani dalla malavita, dalle droghe e malvagità che affligge il mondo odierno.

Non mancare.....

