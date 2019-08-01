SBANDA CON LA MOTO E FINISCE SULL’ASFALTO: GRAVE UN UOMO PER PROBABILE MALORE
FLASHIncidente questa mattina sulla ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale.In un primo momento si è pensato a un incidente stradale ma a quanto pare potrebbe essere stato un malore la...
FLASH
Incidente questa mattina sulla ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale.
In un primo momento si è pensato a un incidente stradale ma a quanto pare potrebbe essere stato un malore la causa della caduta di un uomo che, in sella alla sua moto, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail
Chiamati i soccorsi, l'uomo in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale
La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico da una pattuglia dei Carabinieri.
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO