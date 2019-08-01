95047

SBANDA CON LA MOTO E FINISCE SULL’ASFALTO: GRAVE UN UOMO PER PROBABILE MALORE

FLASHIncidente questa mattina sulla ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale.In un primo momento si è pensato a un incidente stradale ma a quanto pare potrebbe essere stato un malore la...

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2019 09:28
FLASH

Incidente questa mattina sulla ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale.

In un primo momento si è pensato a un incidente stradale ma a quanto pare potrebbe essere stato un malore la causa della caduta di un uomo che, in sella alla sua moto, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail

Chiamati i soccorsi, l'uomo in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico da una pattuglia dei Carabinieri.
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

