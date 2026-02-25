Scandalo fondi Ue in Sicilia: 16 indagati tra docenti e dirigenti, ecco tutti i nomi

Una maxi indagine della Procura Europea accende i riflettori sulla gestione dei fondi comunitari destinati all’istruzione. Al centro dell’inchiesta, coordinata dall’ufficio di Palermo e sviluppata nell’arco di tre anni, un presunto sistema illecito che avrebbe coinvolto docenti universitari, ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e insegnanti di istituti superiori.

Il presunto “sistema perverso”

L’indagine nasce dall’arresto, avvenuto tre anni fa a Palermo, di una dirigente scolastica del quartiere Zen, poi approdata al patteggiamento. Le successive rivelazioni di una dipendente di una delle società coinvolte avrebbero consentito di far emergere – secondo l’accusa – un sistema attraverso il quale pubblici dipendenti avrebbero favorito l’affidamento di forniture a tre società: Informatica Commerciale S.p.A., R-Store S.p.A. e Databroker.

In cambio, gli indagati avrebbero accumulato “tesoretti” utilizzati per acquisti personali come smartphone e smart tv.

I nomi e le città degli indagati

I pm hanno chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per:

Luciano Airaghi , 56 anni, di Rho

Enrico Cafaro , 64 anni, di Napoli

Claudio Caiola , 76 anni, di Napoli

Giuseppe Cangemi , 51 anni, di Palermo

Luigi Cembalo , 58 anni, di Napoli

Antonio Fedullo , 52 anni, di Napoli

Giancarlo Fimiani , 66 anni, di Napoli

Roberto Freda , 50 anni, di Avellino

Giuseppe Fucilli , 68 anni, di Bari

Corrado Leone , 64 anni, di Piano di Sorrento

Ettore Longo , 35 anni, di Cuneo

Maria Rosaria Magro , 64 anni, di Irsina

Cosma Nappa , 65 anni, di Aversa

Carlo Palmieri , 65 anni, di Napoli

Mario Piacenti , 66 anni, di Palermo

Vito Rinaldi, 33 anni, di Adrano Irpino

Le accuse sono a vario titolo legate al presunto possesso e utilizzo illecito di fondi pubblici e all’assegnazione pilotata di forniture.

L’inchiesta è in corso. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.